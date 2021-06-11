Украинский певец Макс Барских заставил своих поклонниц в Одессе ждать концерта 4 часа
Всё это время поп-исполнитель не спеша ужинал в одном из самых дорогих одесских ресторанов. Компанию артисту составил внук певицы Софии Ротару Анатолий со своей девушкой. Об этом сообщили журналисты программы "Разоблачения" на телеканале
Пока публика в одном из самых известных клубов Одессы ждала появление Макса Барских на сцене, он наслаждался салатом с тигровыми креветками, фенхелем и манго по 337 грн, а также коктейлем.
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На сцене он появился в час, а потом почти сразу отправился в отель, в котором остановился во время гастрольного тура.
Ранее мы сообщали, в Одессе неравнодушные люди устроили самосуд над возможным педофилом.
По словам очевидцев, они увидели мужчину, который силой тащил в парк ребенка. Это произошло вечером 10 июня на улице Ядова.
Местным жителям эта девочка оказалась знакома, она больна ДЦП. Люди отбили ребенка у педофила, а его поколотили.
Кроме того, они оповестили полицию.
Позже в социальных сетях разыскивали свидетелей событий, видимо для того, чтобы дать показания полиции.
Напомним, что мужчина пошел на жуткое преступление со школьницей: "Выпросил фото и добился встречи"
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