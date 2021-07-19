Певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые уехали строить карьеру в России, собираются дать концерты в Одессе

Эти две украинские исполнительницы уехали 7 лет назад из Украины и не давали здесь концертов с 2014 года. Ани Лорак и вовсе активисты срывали выступление в "Ибице", в том же 2014 году.

Теперь певица планирует дать концерт в ночном клубе "Itaka". Его анонсируют на 16 и 17 августа. Цены - от 900 до 7 500 грн.

В свою очередь Светлана Лобода намерена выступить в ночном клубе «Ибица» 14 августа.

Новость о том, что Лорак и Лобода собираются в Одессу украинцы восприняли неоднозначно. Возвращению певиц уже явно рады не все.

Бурные дискуссии разгорелись на страницах соцсетей: одни считают, что певицы имеют полное право выступать в Украине, ведь они украинки, другие же категорически против концертов, поскольку те гастролируют и живут в РФ.

Вот что пишут на страницах соцсетей.

«Пусть приезжают, каждому свое! Кто их ценит получит удовольствие) Давно пора, а то город в Жмеринку превратили»,

«А что отпели уже в России? Что мало денег? Они же продались туда, зачем обратно ехать? Тут и своих нормальных певиц хватает»,

«Вообще круто Лорак и Лобода ,жаль конечно что в ночных клубах(((«,

«Так смешно, когда эти две тошнилки (Лорак и Лобода) про творчество говорят. Творцы»,

«Есть повод приехать с помидорами в Одессу»,

«С такими темпами скоро Чичерина приедет и будет петь, это наша земля и мы будем стоять»,

«Ни чести ни достоинства, чего после всего ехать к нам? Выбор был сделан, до свидания», - пишут в сети.

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