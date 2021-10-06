В сети показали, во что превратили новенький стадион в Одесской области

Кадры жалкого зрелища обнародовало издание "Пульс Одесчины".

Так, в селе Выпасное Белгород-Днестровского района один из лучших стадионов региона стал заброшенным и разбитым, а вместо спортсменов теперь на полях бегают козы.

По данным издания, стадион открыли 9 лет назад, в октябре 2012 года. Его оборудовали футбольным полем, баскетбольной площадкой, полем для мини-футбола, беговыми дорожками с резиновым покрытием и раздевалками.

На реконструкцию стадиона деньги выделили из областного бюджета.

Тогда он стал едва ли не лучшим спортивным объектом в Белгород-Днестровском районе. Впоследствии его передали в собственность районного совета.

Однако спустя всего 9 лет стадион превратился в разруху: везде мусор и сорняки, а на поле теперь пасутся козы.

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