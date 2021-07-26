Состояние газона окончательно ухудшилось после того, как там побывала 35-тысячная толпа фанатов

В Одессе прошел грандиозный концерт белорусского репера Макса Коржа

Самое масштабное событие последних лет состоялось на стадионе «Черноморец» на выходных, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На концерт кумира молодежи было продано более 35 тысяч билетов еще прошлым летом, но выступление пришлось перенести на 2021 год из-за карантинных ограничений на фоне пандемии коронавируса.

Во время выступления рэпера не обошлось и без драки.

Например, одного из фанатов Коржа связала полиция, потому что он хотел "зайцем" попасть на концерт.

Кроме того, концерт в Одессе вызвал настоящий транспортный коллапс. Такси отказались принимать заказы до стадиона, поэтому водители троллейбусов № 3, 7 и 9 вынуждены были курсировать и после конца рабочего дня.

Состояние газона на одесском стадионе окончательно ухудшилось после того, как там побывала 35-тысячная толпа фанатов белорусского репера.

За неделю до этого газон вытоптали поклонники Дмитрия Монатика.

Теперь из-за концертов домашние матчи «Черноморца» было решено перенести.

Матч против «Днепра-1» должен был состоятся 31 июля. Однако принять днепрян на поле стадиона «Черноморец» моряки не смогут. По просьбе одесского клуба, игра состоится в Днепре на «Днепр Арене».

Следующая домашняя игра с «Шахтером» 21 августа также не пройдет в Одессе. Ведь 6 августа газон стадиона будут топтать поклонники звезд 90-х — Ace of Base, EAST 17 и SNAP.

Администрация стадиона, не усматривает в этом ничего плохого. А вот фанаты футбола разочарованы.

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