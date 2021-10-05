В Одеському супермаркеті зав'язалася бійка між покупцями і охоронцями
Бійка сталася в продуктовому магазині торгової мережі "Таврія В", на вулиці Архітекторській. Про це повідомили в телеграм-каналі «х. Одеса», передає Politeka.net.
За словами очевидців, компанія чоловіків намагалася купити спиртне принципово без маски.
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В ході суперечки покупці почали чіплятися до консультанта, що у того немає бейджика.
«Закінчилося все в кращих одеських традиціях: розбитими обличчями. А охоронець ще й примудрився пістолет втратити",-прокоментували в телеграм-каналі.
Відео бійки можна переглянути
Раніше ми писали, в одеському супермаркеті покупці накинулися з кулаками на касира.
Напад стався минулого місяця в " АТБ " на вулиці Сахарова, що на селищі Котовського.
Причиною конфлікту стало те, що касир попросив відвідувачів надіти захисну маску на обличчя, без якої він не зміг відпустити товар.
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