В одесском супермаркете завязалась драка между покупателями и охранниками

Потасовка произошла в продуктовом магазине торговой сети «Таврия В», на улице Архитекторской. Об этом сообщили в телеграм-канале «Х. Одесса», передает Politeka.net.

По словам очевидцев, компания мужчин пыталась купить спиртное принципиально без маски.

В ходе спора покупатели начали цепляться к консультанту, что у того нет бейджика.

«Закончилось всё в лучших одесских традициях: разбитыми лицами. А охранник еще и умудрился пистолет потерять», - прокомментировали в телеграм-канале.

Видео драки можно просмотреть тут.

Ранее мы писали, в одесском супермаркете покупатели набросились с кулаками на кассира.

Нападение случилось в прошлом месяце в "АТБ" на улице Сахарова, что на поселке Котовского.

Причиной конфликта стало то, что кассир попросил посетителей надеть защитную маску на лицо, без которой он не смог отпустить товар.

Напомним, что горе-мать сцепилась с охранником в супермаркете Одессы, видео: "Вы психику ему нарушаете"

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