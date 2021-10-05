В одесском супермаркете завязалась драка между покупателями и охранниками
Потасовка произошла в продуктовом магазине торговой сети «Таврия В», на улице Архитекторской. Об этом сообщили в телеграм-канале «Х. Одесса», передает Politeka.net.
По словам очевидцев, компания мужчин пыталась купить спиртное принципиально без маски.
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В ходе спора покупатели начали цепляться к консультанту, что у того нет бейджика.
«Закончилось всё в лучших одесских традициях: разбитыми лицами. А охранник еще и умудрился пистолет потерять», - прокомментировали в телеграм-канале.
Видео драки можно просмотреть
Ранее мы писали, в одесском супермаркете покупатели набросились с кулаками на кассира.
Нападение случилось в прошлом месяце в "АТБ" на улице Сахарова, что на поселке Котовского.
Причиной конфликта стало то, что кассир попросил посетителей надеть защитную маску на лицо, без которой он не смог отпустить товар.
Напомним, что горе-мать сцепилась с охранником в супермаркете Одессы, видео: "Вы психику ему нарушаете"
Также Politeka сообщала, что украинки устроили драку на концерте Басты в Одессе, кадры уже в Сети: "В ход пошли даже...