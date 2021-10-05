В Одесі продовжують боротьбу зі стихійними ринками.

Слідом за знесенням квіткових лотків біля Привозу на вулиці Катерининській, комунальники почали зносити стихійний ринок на Черемушках біля будинку меблів. Про це повідомляє телеграм-канал "Підслухано Одеса", передає Politeka.net. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Одеські комунальники спільно з небайдужими громадянами провели демонтаж стихійної торгівлі по вулиці Філатова», - прокоментували в публікації.

Без конфліктів, звичайно ж, не обійшлося.

На місці зібралося чимало обурених торговців, також приїхали співробітники поліції.

Одесити бурхливо обговорюють знесення стихійної торгівлі в соцмережах, думки, як завжди розділилися.

"Вважаю, що перед тим як щось зносити, потрібно дати людям альтернативу. Замість цих конфіскатів і Рошен біля будинку меблів можна було зробити цілком цивілізований доглянутий ринок. Але ні, їх вигнали спочатку звідти, тепер звідси",

"Найцікавіше, людям ніде торгувати, вони забудували будками, де оренда велика всю площу, а звичайним торгашам, які свій стілець і свій стіл приносили, стояти ніде",

"Там прості люди не торгували. Постійно шаряться вірменські (або які) решали і збирають гроші за торгівлю. Нарешті це свавілля прибрали",

"Все повинно бути для людей, а не для себе, щоб набити кишеню", - висловлюються в мережі.

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