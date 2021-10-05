В Одессе продолжают борьбу со стихийными рынками.

Вслед за сносом цветочных лотков у Привоза на улице Екатерининской, коммунальщики принялись сносить стихийный рынок на Черемушках возле Дома Мебели. Об этом сообщает телеграм-канал «Подслушано Одесса», передает Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

«Одесские коммунальщики совместно с небезразличными гражданами провели демонтаж стихийной торговли по улице Филатова», - прокомментировали в публикации.

Без конфликтов, конечно же, не обошлось.

На месте собралось немало возмущенных торговцев, также приехали сотрудники полиции.

Одесситы бурно обсуждають снос стихийной торговли в соцсетях, мнения, как всегда разделились.

"Считаю, что перед тем как что-то сносить, нужно дать людям альтернативу. Вместо этих Конфискатов и Рошен возле Дома мебели можно было сделать вполне цивилизованный ухоженный рынок. Но нет, их выгнали сначала оттуда, теперь отсюда",

"Самое интересное, людям негде торговать, они застроили будками, где аренда большая всю площадь, а обычным торгашам, которые свой стул и свой стол приносили, стоять негде",

"Там простые люди не торговали. Постоянно шарятся армянские (или какие) решалы и собирают деньги за торговлю. Наконец этот беспредел убрали",

"Все должно быть для людей, а не для себя, чтобы набить карман", - высказываются в сети.

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