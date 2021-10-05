Стало відомо, коли почнуться і закінчаться перші канікули в школах Одеси.

Осінні канікули для одеських школярів в 2021 році почнуться 25 жовтня і триватимуть до 31 Жовтня. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

Крім того, учні зможуть відпочити у жовтні під час державного свята - Дня захисника України 14 жовтня.

Наступні-зимові-канікули повинні початися в школах Одеси після закінчення першого семестру 24 грудня.

У МОН зазначили, що це загальні рекомендації, однак кожна школа може призначати дати канікул на свій розсуд.

Весняні канікули повинні початися з 28 березня і завершитися 3 квітня 2022 року.

Літні канікули - з 1 червня по 31 Серпня 2022 року.

Відзначимо, що одеські школи продовжать працювати в звичайному режимі тільки в" зеленій зоні " карантину. Якщо ж Регіон переведуть в жовту, помаранчеву або червону зону, то навчальний заклад продовжить навчання тільки якщо 80% персоналу будуть щеплені від коронавірусу. Інакше всю школу переведуть на віддалений формат навчання.

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