Стало известно, когда начнутся и закончатся первые каникулы в школах Одессы.

Осенние каникулы для одесских школьников в 2021 году начнутся 25 октября и продляться до 31 октября. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Кроме того, ученики смогут отдохнуть в октябре во время государственного праздника - Дня защитника Украины 14 октября.

Следующие - зимние - каникулы должны начаться в школах Одессы после окончания первого семестра 24 декабря.

В МОН отметили, что это общие рекомендации, однако каждая школа может назначать даты каникул по своему усмотрению.

Весенние каникулы должны начаться с 28 марта и завершиться 3 апреля 2022 года.

Летние каникулы — с 1 июня по 31 августа 2022 года.

Отметим, что одесские школы продолжат работать в обычном режиме только в "зеленой зоне" карантина. Если же регион переведут в желтую, оранжевую или красную зону, то учебное заведение продолжит обучение только если 80% персонала будут привиты от коронавируса. Иначе всю школу переведут на удаленный формат обучения.

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