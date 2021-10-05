Стало известно, когда начнутся и закончатся первые каникулы в школах Одессы.
Осенние каникулы для одесских школьников в 2021 году начнутся 25 октября и продляться до 31 октября. Об этом
Кроме того, ученики смогут отдохнуть в октябре во время государственного праздника - Дня защитника Украины 14 октября.
Следующие - зимние - каникулы должны начаться в школах Одессы после окончания первого семестра 24 декабря.
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В МОН отметили, что это общие рекомендации, однако каждая школа может назначать даты каникул по своему усмотрению.
Весенние каникулы должны начаться с 28 марта и завершиться 3 апреля 2022 года.
Летние каникулы — с 1 июня по 31 августа 2022 года.
Отметим, что одесские школы продолжат работать в обычном режиме только в "зеленой зоне" карантина. Если же регион переведут в желтую, оранжевую или красную зону, то учебное заведение продолжит обучение только если 80% персонала будут привиты от коронавируса. Иначе всю школу переведут на удаленный формат обучения.
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