В Одесі вантажівка, наповнена бетоном, з'їхала з дороги і провалилася в траншею
Фото з місця події
Аварія сталася на вулиці Бугаївській у вівторок, 5 жовтня.
За попередньою інформацією, бетономішалка рухалася в бік автовокзалу. У якийсь момент водій не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя.
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Однак йому не пощастило, поруч з тротуаром була вирита траншея-відведення для зливових вод, глибиною приблизно півтора метра.
В результаті вантажівка перекинулася, а сам водій втік з місця події.
Зараз туди підігнали іншу бетономішалку і відкачують розчин.
Раніше ми повідомляли, що багатотонна фура перекинулася посеред мосту в Одеській області.
ДТП сталося рано неподалік селища Маяки. Також в районі села Криве Озеро перекинулася фура, завантажена насінням. Вантажівка повністю перегородила дорогу.
На автодорозі міжнародного значення після аварії скупчився величезний затор. Водії не могли проїхати.
Нагадаємо, що фура з зерном перекинулася на трасі Київ-Одеса: момент потрапив на відео
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