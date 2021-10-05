В Одесі вантажівка, наповнена бетоном, з'їхала з дороги і провалилася в траншею

Фото з місця події опубліковані Українською службою інформації.

Аварія сталася на вулиці Бугаївській у вівторок, 5 жовтня.

За попередньою інформацією, бетономішалка рухалася в бік автовокзалу. У якийсь момент водій не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя.

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Однак йому не пощастило, поруч з тротуаром була вирита траншея-відведення для зливових вод, глибиною приблизно півтора метра.

В результаті вантажівка перекинулася, а сам водій втік з місця події.

Зараз туди підігнали іншу бетономішалку і відкачують розчин.

Раніше ми повідомляли, що багатотонна фура перекинулася посеред мосту в Одеській області.

ДТП сталося рано неподалік селища Маяки. Також в районі села Криве Озеро перекинулася фура, завантажена насінням. Вантажівка повністю перегородила дорогу.

На автодорозі міжнародного значення після аварії скупчився величезний затор. Водії не могли проїхати.

Нагадаємо, що фура з зерном перекинулася на трасі Київ-Одеса: момент потрапив на відео

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