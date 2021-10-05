В Одессе грузовик, наполненный бетоном, съехал с дороги и провалилась в траншею

Фото с места происшествия опубликованы Украинской службой информации.

Авария произошла на улице Бугаевской во вторник, 5 октября.

По предварительной информации, бетономешалка двигалась в сторону автовокзала. В какой-то момент водитель не справился с управлением и выехал на обочину.

Однако ему не повезло, рядом с тротуаром была вырыта траншея - отвод для ливневых вод, глубиной примерно полтора метра.

В результате грузовик перевернулся, а сам водитель сбежал с места происшествия.

Сейчас туда подогнали другую бетономешалку и откачивают раствор.

Ранее мы сообщали, что многотонная фура перевернулась посреди моста в Одесской области.

ДТП случилось рано неподалеку от поселка Маяки. Также в районе села Кривое Озеро перевернулась фура, загруженная семечками. Грузовик полностью перегородил дорогу.

На автодороге международного значения после аварии скопилась огромная пробка. Водители не могли проехать.

Напомним, что фура с зерном перевернулась на трассе Киев-Одесса: момент попал на видео

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