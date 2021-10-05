Їх настільки багато, що самої води практично не видно

В середині осені лякаючі медузи заполонили акваторію одеського порту.

Морських мешканців настільки багато, що самої води практично не видно.

Фото і відео чарівного і відразливого одночасно видовища розмістили в мережі, пише Politeka.net. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як розповів експерт в екології, професор Валерій Лисенко зараз біля берегів Одеси помічені два види медуз: корнероти з різнобарвною бахромою на «парасольках», і медузи-Аурелії.

Говорячи про те, коли число медуз зменшиться вчений, сказав наступне: "Благополучних прогнозів я дати не можу".

Осінь - це сезон, коли корнероти (найбільша медуза Чорного моря) мігрує до північних берегів Чорного моря. Вони люблять прохолодну воду певної температури. Однак в такій кількості медузи-це рідкість.

Телеграм-канал "Х. Одеса" показав, що зараз відбувається в морському порту Одеси.

"Кількість медуз в порту зашкалює", - наголошується в публікації.

"Саме час готувати медузье желе!", "А що ви хотіли, який бруд і опріснення моря...",- пишуть в мережі.

Нагадаємо, що у Затоці вирішили боротися з медузами голими руками: "треба ж якось відпочинок рятувати"

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