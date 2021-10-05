Их настолько много, что самой воды практически не видно

В середине осени пугающие медузы заполонили акваторию одесского порта.

Морских обитателей настолько много, что самой воды практически не видно.

Фото и видео чарующего и отталкивающего одновременно зрелища разместили в сети, пишет Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как рассказал эксперт в экологии, профессор Валерий Лысенко сейчас у берегов Одессы замечены два вида медуз: корнероты с разноцветной бахромой на «зонтиках», и медузы-аурелии.

Говоря о том, когда число медуз уменьшится, ученый сказал следующее: "Благополучных прогнозов я дать не могу".

Осень – это сезон, когда корнероты (самая крупная медуза Черного моря) мигрирует к северным берегам Черного моря. Они любят прохладную воду определенной температуры. Однако в таком количестве медузы – это редкость.

Телеграм-канал «Х. Одесса» показал, что сейчас происходит в морском порту Одессы.

«Количество медуз в порту зашкаливает», - отмечается в публикации.

"Самое время готовить медузье желе!", "А что вы хотели, какая грязь и опреснение моря...", - пишут в сети.

Напомним, что в Затоке решили бороться с медузами голыми руками: "Надо же как-то отдых спасать"

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