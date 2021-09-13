Люди не могут купаться

Черное море у берегов Одессы покрылось тысячами огромных медуз

Нашествие морских обитателей снимают местные жители на телефоны и размещают в сети, передает Politeka.net (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы)

Особенно много медуз собралось на мысе Большой Фонтан. Они мешают отдыхающим заходить в море, тем олее что сейчас вода достаточно теплая.

«Кто-то хочет искупаться, ребята?», - говорит женский голос за кадром.

Отметим, что медузы с синим ободком на куполе и длинными щупальцами называются корнероты. Они могут сильно ужалить.

Пользователи сети расстроены нашествием медуз. Они отмечаю, что еще каких-то лет 10 назад медуз было совсем мало, тогда как в последние годы их стало так много, что не замечать просто невозможно.

"Корнеротов много в этом году",

"Каждый год такое",

"Это знак , значит пора уезжать туристам, а нам одевать маски и уходить в тотальный карантин",

"В прошлом году в начале сентября их тоже было полно, каждый год такое",

"Скоро медузы появятся на прилавках одесских магазинов",

"Надоело это желе.... откуда их столько появилось... раньше лет 10 назад их были единицы....",

"Для несведущих,медузы очищают воду", - пишут в сети.

Напомним, что в Затоке решили бороться с медузами голыми руками: "Надо же как-то отдых спасать"

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