Нашествие медуз портит отдых туристам в Затоке Одесской области
Дошло до того, что некоторые отдыхающие решили бороться с медузами-корнеротами голыми руками.
Так, в Telegram-канале "Одесса как она есть" появилось видео, на котором показано, как мужчины выносят в руках огромных медуз на берег.
В описании к видео говорится, что на момент съемки мужчины вынесли и выбросили уже больше 5 десятков медуз.
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Надо отметить, что в комментариях разгорелась жаркая дискуссия. Не всем людям понравился такой метод борьбы с корнеротами. Некоторые встали на защиту медуз, доказывая, что они важны для моря.
Другие посчитали, что слишком много и они постоянно кого-то жалят, поэтому в поступке мужчин не видят ничего плохого.
"В море - они гости, а не медузы. Бестолковые",,
"Желейный замок строят",
" А если, не дай Бог, ужалит вашего ребенка? Что тогда будете делать? В истерике плакать? Типа: "ой, помогите! Мое дитё медуза ужалила. Я не знаю что делать "МУЖИКАМ НАДО НАОБОРОТ СПАСИБО СКАЗАТЬ!!!!",
"Ну и пусть, меньше в море будет, вдруг они их едят",
"Это от туристов в августе деваться некуда",
"Ну, мужики не приносят никому ни вреда, ни пользы...Пусть занимаются хернёй и дальше. Мне, например, не жалко)))",
"Надо же как-то отдых спасать",
"Понаехавшее за такое штрафовать нужно! Деревня безмозглая", - высказваются в сети.
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