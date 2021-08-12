Не всем понравился такой метод борьбы

Нашествие медуз портит отдых туристам в Затоке Одесской области

Дошло до того, что некоторые отдыхающие решили бороться с медузами-корнеротами голыми руками.

Так, в Telegram-канале "Одесса как она есть" появилось видео, на котором показано, как мужчины выносят в руках огромных медуз на берег.

В описании к видео говорится, что на момент съемки мужчины вынесли и выбросили уже больше 5 десятков медуз.

Надо отметить, что в комментариях разгорелась жаркая дискуссия. Не всем людям понравился такой метод борьбы с корнеротами. Некоторые встали на защиту медуз, доказывая, что они важны для моря.

Другие посчитали, что слишком много и они постоянно кого-то жалят, поэтому в поступке мужчин не видят ничего плохого.

"В море - они гости, а не медузы. Бестолковые",,

"Желейный замок строят",

" А если, не дай Бог, ужалит вашего ребенка? Что тогда будете делать? В истерике плакать? Типа: "ой, помогите! Мое дитё медуза ужалила. Я не знаю что делать "МУЖИКАМ НАДО НАОБОРОТ СПАСИБО СКАЗАТЬ!!!!",

"Ну и пусть, меньше в море будет, вдруг они их едят",

"Это от туристов в августе деваться некуда",

"Ну, мужики не приносят никому ни вреда, ни пользы...Пусть занимаются хернёй и дальше. Мне, например, не жалко)))",

"Надо же как-то отдых спасать",

"Понаехавшее за такое штрафовать нужно! Деревня безмозглая", - высказваются в сети.

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