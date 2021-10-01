Кого це торкнеться?

У МОЗ приготували нові "сюрпризи" для тих одеситів, які відмовляються від вакцинації

Про це повідомив міністр Віктор Ляшко, передає Politeka.net.

Під час карантину роботодавці зобов'язані будуть усувати від роботи всіх невакцинованих співробітників без збереження зарплати, але зі збереженням місця роботи.

Також Ляшко озвучив перелік професії, які підлягають обов'язковій вакцинації.

«У наказі чітко визначено перелік професій. Це все педагоги, незалежно від спеціалізації закладу - Ясла, садочки, школи, профтехучилища або вузи, працівники центральних органів виконавчої влади, міністерств та їх структурних підрозділів на місцях. І працівники місцевих державних адміністрацій-обласні, міські та районні" - повідомив він»

Міністр охорони здоров'я зазначив, що відповідний закон набуде чинності найближчим часом.

Раніше ми писали, в перший день жовтня в Одеській області зафіксували рекордну летальність від коронавірусу.

В Одеській області виявлено 696 нових пацієнтів, у яких підтвердили зараження COVID-19. Всього захворілих з початку пандемії 154 тисячі 323 людини.

За минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусом померли 27 осіб.

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