В Одесі невідомий чоловік на мопеді загинув під колесами поїзда
Трагічний інцидент трапився у вівторок, 28 вересня під Іванівським мостом,
За словами очевидців, мопедист потрапив під електричку, яка йшла з вокзалу в депо на Заставу-1.
Чому чоловік опинився на шляхах, невідомо.
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В даний момент рух залізницею зупинено. Затримка поїздів склала мінімум дві години.
На місці працює слідчо-оператіная група.
Особа загиблого встановлюється.
Поліція поки не коментувала подію, підтвердження інформації з офіційних джерел немає.
Раніше ми повідомляли, молодий хлопець потрапив під електричку. Він був у нашниках, коли переходив шляхи по пішохідному переходу і не почув наближення складу.
Від отриманих травм потерпілий помер на місці.
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