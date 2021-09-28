В Одесі невідомий чоловік на мопеді загинув під колесами поїзда

Трагічний інцидент трапився у вівторок, 28 вересня під Іванівським мостом, повідомляє телеграм-канал «Одеса як вона є», передає Politeka.net.

За словами очевидців, мопедист потрапив під електричку, яка йшла з вокзалу в депо на Заставу-1.

Чому чоловік опинився на шляхах, невідомо.

В даний момент рух залізницею зупинено. Затримка поїздів склала мінімум дві години.

На місці працює слідчо-оператіная група.

Особа загиблого встановлюється.

Поліція поки не коментувала подію, підтвердження інформації з офіційних джерел немає.

Раніше ми повідомляли, молодий хлопець потрапив під електричку. Він був у нашниках, коли переходив шляхи по пішохідному переходу і не почув наближення складу.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

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