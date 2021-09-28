В Одессе неизвестный мужчина на мопеде погиб под колесами поезда
Трагический инцидент случился во вторник, 28 сентября под Ивановским мостом,
По словам очевидцев, мопедист попал под электричку, которая шла с вокзала в депо на Заставу-1.
Почему мужчина оказался на путях, неизвестно.
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В данный момент движение по железной дороге остановлено. Задержка поездов составила минимум два часа.
На месте работает следственно-оператиная группа.
Личность погибшего устанавливается.
Полиция пока не комментировала событие, подтверждение информации из официальных источников нет.
Ранее мы сообщали, молодой парень попал под электричку. Он был в нашниках, когда переходил пути по пешеходному переходу и не услышал приближение состава.
От полученных травм пострадавший скончался на месте.
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