Порахував, що йому потрібніше

В одному з районів Одеси шлях на заняття до школи виявився небезпечним для учнів

Відповідне відео розмістив 7 канал, передає Politeka.net (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

Вранці 22 вересня на вулиці Малиновського, 15 сім'я зі школярем переходила дорогу на пішохідному переході, коли на них наїхав автомобіль Смарт.

Після того, як автомобіль злегка вдарив пішоходів, автохам продовжив рух, як ні в чому не бувало.

"Водій мікромашини порахував, що поспішає занадто сильно, щоб когось пропускати. І, навіть "прийнявши на капот», смарт незворушно продовжив свій шлях до мети", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, в Одесі на селищі Котовського позашляховик травмував підлітка на самокаті.

ДТП сталося напередодні на вулиці Академіка Сахарова.

14 хлопець на самокаті перетинав проїжджу частину по «зебрі", коли на нього скоїв наїзд автомобіль SsangYong.

Неповнолітній отримав різні травми і його відвезли по швидкій в лікарню.

Нагадаємо, що одеські копи влетіли в таксі на службовому авто: "гнав більше норми"

Як повідомляла Politeka, мотоцикліст з пасажиром злетіли з дороги прямо під трамвай.

Також Politeka писала, що вантажівка з цистерною переїхала людей на мопеді в Одесі.