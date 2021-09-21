Небайдужих жителів Одеської області попросили приєднається до пошуків школярки, яка безслідно зникла
Про це повідомляє на сайті Нацполііі регіону, передаетвторие добу в Роздільнянському районі ведуться пошуки 15-річної Ірини Короленко, яка пішла з дому 20 вересня і пропала.
Родичі кажуть, що дівчинка, як завжди, вирушила до школи, проте більше ніхто з рідних її не бачив.
Поліція повідомила прикмети зниклої Школярки.
Зростання приблизно 165 см, у дівчинки Середня статура і коротке чорне волосся.
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Можливо була одягнена в спортивний костюм і білі кросівки з рожевою підошвою і, ймовірно, рюкзак, на якому наклеєні єдинороги.
У поліції просять усіх жителів області з будь-якою інформацією про зниклу звертатися за номерами телефонів: (048) 535-04-42 або ж 102.
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