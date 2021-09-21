Небайдужих жителів Одеської області попросили приєднається до пошуків школярки, яка безслідно зникла

Про це повідомляє на сайті Нацполііі регіону, передаетвторие добу в Роздільнянському районі ведуться пошуки 15-річної Ірини Короленко, яка пішла з дому 20 вересня і пропала.

Родичі кажуть, що дівчинка, як завжди, вирушила до школи, проте більше ніхто з рідних її не бачив.

Поліція повідомила прикмети зниклої Школярки.

Зростання приблизно 165 см, у дівчинки Середня статура і коротке чорне волосся.

Можливо була одягнена в спортивний костюм і білі кросівки з рожевою підошвою і, ймовірно, рюкзак, на якому наклеєні єдинороги.

У поліції просять усіх жителів області з будь-якою інформацією про зниклу звертатися за номерами телефонів: (048) 535-04-42 або ж 102.

Раніше ми повідомляли, поліцейські звертають увагу батьків на необхідність більш ретельно стежити за своїми дітьми, особливо малолітніми.

Все тому, що останнім часом в Одесі активізувалися педофіли.

Поліція затримала одного з розбещувачів малолітніх, коли він приставала до шестирічної дівчинки.

Нагадаємо, що в Одесі недбайливий батько втратив дітей: "пошуки ускладнилися тим..."

Як повідомляла Politeka, поліцію підняли по тривозі для пошуку юного Саші в Одесі: є особлива прикмета

Крім того Politeka писала, що юний Максим безвісти зник: волонтери кинулися на пошуки