В Одессе объявили розыск 11-летнего Саши
Об этом сообщили в пресс-службе полиции, передает Politeka.net.
Вечером, 9 сентября, Поярков Александр вышел из дома, но домой так и не вернулся. И до настоящего времени никто не знает, где он может находится.
В полиции дали приметы пропавшего подростка.
Саша худощавого телосложения, у него темные волосы и есть особая примета – шрам на ноге.
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В день исчезновения был одет в голубую кофту с капюшоном, темные шорты, кроссовки с оранжевым элементом. При себе имел сумку-бананку.
Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, звоните в отдел полиции № 1 ОРУП №1 по номеру (048) 765-75-27 или по спецлинии "102".
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