В Одессе наделала шума история о том, что воспитательница частного детсада подняла руку на ребенка

Видео появилось в начале нового учебного года и молниеносно распространилось по сети.

На кадрах мальчик 5 лет рассказывает, что воспитательница ударила его дважды, потому что он не хотел спать и пел песни во время тихого часа.

Воспитательнице это не понравилось, и она ударила его в голову и по щеке.

Руководство детского сада «Почемучки», где это произошло, долго отмалчивалось, но наконец-то решило прокомментировать инцидент. Об этом говорится в сюжете Вікна-новини.

Заведующая заявила, что увольнять женщину не собирается. Она не видит причин для того, чтобы и отстранять ее от работы. В частном детском садике начали расследование и разбираются в ситуации.

Мама в полицию не обращалась. По состоянию на 6 сентября мальчик детсад не посещает.

Напомним, что с горе-родители бросили полуторагодовалого ребенка на пляже в Одессе: "мать пошла купаться, а отец отошел".

Как сообщала Politeka, в Одессе нерадивый отец потерял детей на прогулке: "поиски осложнились тем..."

Кроме того Politeka писала, что воспитательница подняла руку на ребенка в детсаду: пел песни во время тихого часа