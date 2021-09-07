В Одессе наделала шума история о том, что воспитательница частного детсада подняла руку на ребенка
Видео появилось в начале нового учебного года и молниеносно распространилось по сети.
На кадрах мальчик 5 лет рассказывает, что воспитательница ударила его дважды, потому что он не хотел спать и пел песни во время тихого часа.
Воспитательнице это не понравилось, и она ударила его в голову и по щеке.
Руководство детского сада «Почемучки», где это произошло, долго отмалчивалось, но наконец-то решило прокомментировать инцидент. Об этом говорится в сюжете
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Заведующая заявила, что увольнять женщину не собирается. Она не видит причин для того, чтобы и отстранять ее от работы. В частном детском садике начали расследование и разбираются в ситуации.
Мама в полицию не обращалась. По состоянию на 6 сентября мальчик детсад не посещает.
Напомним, что с горе-родители бросили полуторагодовалого ребенка на пляже в Одессе: "мать пошла купаться, а отец отошел".
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Кроме того Politeka писала, что воспитательница подняла руку на ребенка в детсаду: пел песни во время тихого часа