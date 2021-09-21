Неравнодушных жителей Одесской области попросили присоединится к поискам школьницы, которая бесследно исчезла

Об этом сообщает на сайте Нацполиии региона, передаетВторые сутки в Раздельнянском районе ведутся поиски 15-летней Ирины Короленко, которая ушла из дома 20 сентября и пропала.

Родственники говорят, что девочка, как обычно, отправилась в школу, однако больше никто из родных её не видел.

Полиция сообщила приметы пропавшей школьницы.

Рост примерно 165 см, у девочки среднее телосложнение и короткие черные волосы.

Возможно была одета в спортивный костюм и белые кроссовки с розовой подошвой и, вероятно, рюкзак, на котором наклеены единороги.

В полиции просят всех жителей области с любой информацией о пропавшей обращаться по номерам телефонов: (048) 535-04-42 или же 102.

Ранее мы сообщали, полицейские обращают внимание родителей на необходимость более тщательно следить за своими детьми, особенно малолетними.

Все потому, что в последнее время в Одессе активизировались педофилы.

Полиция задержала одного из растлителей малолетних, когда он приставала к шестилетней девочке.

Напомним, что в Одессе нерадивый отец потерял детей: "поиски осложнились тем..."

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