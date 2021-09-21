Неравнодушных жителей Одесской области попросили присоединится к поискам школьницы, которая бесследно исчезла
Об этом сообщает на сайте Нацполиии региона, передаетВторые сутки в Раздельнянском районе ведутся поиски 15-летней Ирины Короленко, которая ушла из дома 20 сентября и пропала.
Родственники говорят, что девочка, как обычно, отправилась в школу, однако больше никто из родных её не видел.
Полиция сообщила приметы пропавшей школьницы.
Рост примерно 165 см, у девочки среднее телосложнение и короткие черные волосы.
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Возможно была одета в спортивный костюм и белые кроссовки с розовой подошвой и, вероятно, рюкзак, на котором наклеены единороги.
В полиции просят всех жителей области с любой информацией о пропавшей обращаться по номерам телефонов: (048) 535-04-42 или же 102.
Ранее мы сообщали, полицейские обращают внимание родителей на необходимость более тщательно следить за своими детьми, особенно малолетними.
Все потому, что в последнее время в Одессе активизировались педофилы.
Полиция задержала одного из растлителей малолетних, когда он приставала к шестилетней девочке.
Напомним, что в Одессе нерадивый отец потерял детей: "поиски осложнились тем..."
Как сообщала Politeka, полицию подняли по тревоге для поиска юного Саши в Одессе: есть особая примета
Кроме того Politeka писала, что юный Максим без вести пропал: волонтеры бросились на поиски