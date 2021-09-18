Одесу знову топить від проливних дощів

Як і прогнозували синоптики, в суботу, 18 вересня, на курортне місто обрушилася потужна злива, яка призвела до підтоплення цілого ряду вулиць. Також на дорогах утворилися затори, передає Politeka.net.

Як повідомляють очевидці в телеграм-каналах, найсильніше затопило Суворовський район. Там "попливли" вулиці Балківська, Паустовського, Заболотного та інші. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Також очевидці зняли, як величезна гілка впала і пошкодила припаркований автомобіль. Це сталося на Французькому бульварі.

А в одній з одеських маршруток прямо під час руху зі стелі полилася дощова вода і намочила пасажирів. Холодним "душем" облило людей у маршрутці №145.

Нагадаємо, що рекордна злива накрила Одесу: вулиці пішли під воду, людей збивали потоки води

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