Півроку тому отримав посвідку на проживання в Україні

Росіянин, який переїхав в Україну, зробив вкрай нахабну заяву про Одесу

Громадянин країни-агресора Дмитро Староверов півроку тому отримав посвідку на проживання в Україні і оселився в Одесі.

Тепер росіянин публічно виступає проти територіальної цілісності України і заявляє, що Одеса - Не Україна. Це сталося під час однієї з трансляцій з його участю на сервісі Twitch, яку подивилися кілька тисяч осіб. Відповідне відео оприлюднено в мережі. (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

У розмові з прихильником "русского мира", Староверов розповів, що у свій час жив у Києві, де працював на касі в одному з супермаркетів. Але потім переїхав до Одеси, де у нього ніхто не вимагає переходити на українську і взагалі ніхто не говорить державною мовою. Тому він відчуває себе в цьому місті просто "прекрасно".

"Одеса-це не Україна. Тут по-українськи взагалі ніхто не розмовляє. Це кайф", - каже росіянин.

Однак, судячи з усього, Староверову доведеться зовсім скоро змінити місце проживання, адже одесити не підтримали чоловіка в його висловлюваннях.

"У в'язницю його ... або депортувати на довічне. Нічого таким пропагандистам бути в Україні",

"Його потрібно в ДНР на екскусію звозити, щоб він побачив, що таке "окрема країна",

"А з якою метою він в Україну переїхав?",- обурюються в мережі.