Полгода назад получил вид на жительство в Украине

Россиянин, который переехал в Украину, сделал крайне наглое заявление об Одессе

Гражданин страны- агрессора Дмитрий Староверов полгода назад получил вид на жительство в Украине и поселился в Одессе.

Теперь россяинин публично выступает против территориальной целостности Украины и заявляет, что Одесса - не Украина. Это произошло во время одной из трансляций с его участием на сервисе Twitch, которую посмотрели несколько тысяч человек. Соответствующее видео обнародовано в сети. (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

В разговоре со сторонником "русского мира", Староверов рассказал, что одно время жил в Киеве, где работал на кассе в одном из супермаркетов. Но потом переехал в Одессу, где у него никто не требует переходить на украинский и вообще никто не говорит на государственном языке. Поэтому он чувствует себя в этом городе просто "прекрасно".

"Одесса – это не Украина. Здесь по-украински вообще никто не разговаривает. Это кайф», - говорит россиянин.

Однако, судя по всему, Староверову придется совсем скоро сменить место жительства, ведь одесситы не поддержали мужчину в его высказываниях.

"В тюрьму его ... или депортировать на пожизненное. Нечего таким пропагандистам быть в Украине",

"Его нужно в ДНР на экскусию свозить, чтобы он увидел, что такое "отдельная страна",

"А с какой целью он в Украину переехал?", - возмущаются в сети.

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