Молодий чоловік загинув під колесами електрички в Одесі
Трагедія сталася у вівторок, 14 вересня в районі ж/д станції Одеса-Застава II, повідомляє телеграм-канал «7 каналу».
Чоловік переходив шляхи по пішохідному переходу.
Очевидці розповідають, що машиніст гальмував і голосно сигналив, але він не реагував. Ймовірно, чоловік не чув наближення складу через те, що слухав музику в навушниках. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.
Загиблому на вигляд 30-35 років. Його особа поки не встановлена.
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Наразі на місці працюють слідчі, які мають з'ясувати всі обставини трагічного інциденту.
Поліція поки не коментувала подію, підтвердження інформації з офіційних джерел немає.
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