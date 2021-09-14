Молодий чоловік загинув під колесами електрички в Одесі

Трагедія сталася у вівторок, 14 вересня в районі ж/д станції Одеса-Застава II, повідомляє телеграм-канал «7 каналу».

Чоловік переходив шляхи по пішохідному переходу.

Очевидці розповідають, що машиніст гальмував і голосно сигналив, але він не реагував. Ймовірно, чоловік не чув наближення складу через те, що слухав музику в навушниках. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Загиблому на вигляд 30-35 років. Його особа поки не встановлена.

Наразі на місці працюють слідчі, які мають з'ясувати всі обставини трагічного інциденту.

Поліція поки не коментувала подію, підтвердження інформації з офіційних джерел немає.

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