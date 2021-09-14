Молодой мужчина погиб под колесами электрички в Одессе
Трагедия произошла во вторник, 14 сентября в районе ж/д станции Одесса-Застава II, сообщает телеграм-канал «7 канала».
Мужчина переходил пути по пешеходному переходу.
Очевидцы рассказывают, что машинист тормозил и громко сигналил, но он не реагировал. Вероятно, мужчина не слышал приближения состава из-за того, что слушал музыку в наушниках. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Погибшему на вид 30-35 лет. Его личность пока не установлена.
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Сейчас на месте работают следователи, которые должны выяснить все обстоятельства трагического инцидент.
Полиция пока не комментировала событие, подтверждение информации из официальных источников нет.
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