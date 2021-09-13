Люди не можуть купатися

Чорне море біля берегів Одеси покрилося тисячами величезних медуз

Нашестя морських мешканців знімають місцеві жителі на телефони і розміщують в мережі, передає Politeka.net (щоб дивитися відео, проскролльте до кінця сторінки)

Особливо багато медуз зібралося на мисі Великий Фонтан. Вони заважають відпочиваючим заходити в море, тим більше що зараз вода досить тепла.

"Хтось хоче скупатися, хлопці?",- каже жіночий голос за кадром.

Відзначимо, що медузи з синім обідком на куполі і довгими щупальцями називаються корнероти. Вони можуть сильно вжалити.

Користувачі Мережі засмучені навалою медуз. Вони зазначаю, що ще якихось років 10 тому медуз було зовсім мало, тоді як в останні роки їх стало так багато, що не помічати просто неможливо.

"Корнеротів багато в цьому році",

"Щороку таке",

"Це знак , значить пора їхати туристам, а нам одягати маски і йти в тотальний карантин",

"Минулого року на початку вересня їх теж було повно, щороку таке",

"Скоро медузи з'являться на прилавках одеських магазинів",

"Набридло це желе.... звідки їх стільки з'явилося... раніше років 10 тому їх були одиниці....",

"Для необізнаних, медузи очищають воду", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що у Затоці вирішили боротися з медузами голими руками: "треба ж якось відпочинок рятувати"

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