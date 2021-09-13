В Одесі зник неповнолітній хлопець

Поліція терміново оголосила в розшук 17-річного Максима Рітченка. Така інформація з'явилася на сайті Нацполіції в Одеській області, пише Politeka.net.

Відомо, що хлопець самовільно покинув спеціалізований дитячий заклад, проте на даний момент невідомо, де він може перебувати.

У зв'язку зі зникненням неповнолітнього, поліція звернулася за допомогою до небайдужих людей і дала прикмети хлопця.

Максим має зріст 175 см, худорлявої статури, русяве волосся.

Був одягнений у світлий светр і джинси.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження юнака, телефонуйте в поліцію за телефоном (048) 779-42-52 або за спецлінією «102».

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