В Одессе исчез несовершеннолетний парень

Полиция срочно объявила в розыск 17-летнего Максима Ритченко. Такая информация появилась на сайте Нацполиции в Одесской области, пишет Politeka.net.

Известно, что парень самовольно покинул специализированное детское учреждение, однако на данный момент неизвестно, где он может находиться.

В связи с исчезновением несовершеннолетнего, полиция обратилась за помощью к неравнодушным людям и дала приметы парня.

Максим имеет рост 175 см, худощавого телосложения, русые волосы.

Был одет в светлый свитер и джинсы.

Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения юноши, звоните в полицию по телефону (048) 779-42-52 или по спецлинии «102».

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