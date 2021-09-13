В Одессе исчез несовершеннолетний парень
Полиция срочно объявила в розыск 17-летнего Максима Ритченко. Такая информация появилась на сайте Нацполиции в Одесской области, пишет Politeka.net.
Известно, что парень самовольно покинул специализированное детское учреждение, однако на данный момент неизвестно, где он может находиться.
В связи с исчезновением несовершеннолетнего, полиция обратилась за помощью к неравнодушным людям и дала приметы парня.
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Максим имеет рост 175 см, худощавого телосложения, русые волосы.
Был одет в светлый свитер и джинсы.
Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения юноши, звоните в полицию по телефону (048) 779-42-52 или по спецлинии «102».
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