З 13 вересня в Одесі почнуть посилювати карантин

Так, з наступного понеділка Одеський регіон разом з усією Україною перейде в "жовту зону" епідемічної небезпеки.

Як заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, в Україні вже перевищені показники для переходу в" жовту " зону. Тому на засідання Кабінету Міністрів винесли питання посилення карантину.

Які обмеження чекають одеситів:

▪️ проведення масових заходів за участю більше 1 людини на 4 кв. м. площі будівлі або території,

▪️ заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

▪️ заповненість спортзалів та фітнес-центрів не більше ніж 1 людина на 10 кв. метрів,

▪️ обмеження за часом роботи закладів відсутні.

До цього ми повідомляли, що в Одеській області з кожним днем зростає кількість хворих на коронавірус

Це призвело до того, що Регіон вже два дні не відповідає зеленій зоні епідемічної небезпеки за рівнем госпіталізацій з COVID-19 або підозрою на нього.

Нагадаємо, що на Одещині сотні нових випадків ковід-інфекції: скільки людей не змогли здолати хворобу

Як повідомляла Politeka, коронавірус атакує Одещину, тривожні дані МОЗ: "Не відповідають вимогам..."

Також Politeka писала, в Одесі з розмахом відзначили День міста, відео: жителі побоюються локдауна