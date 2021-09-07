З 13 вересня в Одесі почнуть посилювати карантин
Так, з наступного понеділка Одеський регіон разом з усією Україною перейде в "жовту зону" епідемічної небезпеки.
Як заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, в Україні вже перевищені показники для переходу в" жовту " зону. Тому на засідання Кабінету Міністрів винесли питання посилення карантину.
Які обмеження чекають одеситів:
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▪️ проведення масових заходів за участю більше 1 людини на 4 кв. м. площі будівлі або території,
▪️ заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,
▪️ заповненість спортзалів та фітнес-центрів не більше ніж 1 людина на 10 кв. метрів,
▪️ обмеження за часом роботи закладів відсутні.
До цього ми повідомляли, що в Одеській області з кожним днем зростає кількість хворих на коронавірус
Це призвело до того, що Регіон вже два дні не відповідає зеленій зоні епідемічної небезпеки за рівнем госпіталізацій з COVID-19 або підозрою на нього.
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