С 13 сентября в Одессе начнут ужесточать карантин

Так, со следующего понедельника Одесский регион вместе со всей Украиной перейдет в «желтую зону» эпидемической опасности.

Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, в Украине уже превышены показатели для перехода в "желтую" зону. Поэтому на заседание Кабинета министров вынесли вопрос ужесточения карантина.

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Какие ограничения ждут одесситов:

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▪️ проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,
▪️ заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,
▪️ заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров,
▪️ ограничения по времени работы заведений отсутствуют.

украинцы, карантин

До этого мы сообщали, что в Одесской области с каждым днем растет число заболевших на коронавирус

Это привело к тому, что регион уже два дня не соответствуют зеленой зоне эпидемической опасности по уровню госпитализаций с COVID-19 или подозрением на него.

Напомним, что на Одесчине сотни новых случаев ковид-инфекции: сколько людей не смогли одолеть болезнь

Как сообщала Politeka, коронавирус атакует Одесчину, тревожные данные МОЗ: "Не соответствуют требованиям..."

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