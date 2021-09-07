Листя в Одесі масово знищують ненажерливі гусениці
Нашестя шкідника показали очевидці в місцевих Телеграм-каналах, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, скролльте сторінку до кінця)
Йдеться про личинкі американського білого метелика, карантинного шкідника, занесеного в Одеську область ще в 1966 році.
Ці гусениці зовсім не вибагливі в їжі, вони пожирають більше двохсот видів рослин, а природних ворогів в нашій місцевості не мають, тому швидко розмножуються. Для розвитку гусениці в метелика потрібна температура близько 23-24 градусів і 40-45 днів.
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Також велика кількість гусениць пояснюють підвищеною сонячною активністю. Зазвичай це відбувається раз в 10-11 років.
Для людей шкідники не є небезпечними, проте можуть викликати багато емоцій, якщо почнуть масово заповзати в оселі.
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