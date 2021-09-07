Могут вызвать много эмоций

Листву в Одессе массово уничтожают прожорливые гусеницы

Нашествие вредителя показали очевидцы в местных Телеграм-каналах, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

Речь идет о личинках американской белой бабочки, карантинном вредителе, занесенном в Одесскую область еще в 1966 году.

Эти гусеницы совсем не привередливы в пище, они пожирают более двухсот видов растений, а естественных врагов в нашей местности не имеют, поэтому быстро размножаются. Для развития гусеницы в бабочку нужна температура около 23-24 градусов и 40-45 дней.

Также большое количество гусениц объясняют повышенной солнечной активностью. Обычно это происходит раз в 10-11 лет.

Для людей вредители не опасны, однако могут вызвать много эмоций, если начнут массово заползать в жилища.

Ранее мы писали, что мохнатые насекомые уничтожали деревья и листву в городе Болграде Одесской области.

Напомним, что американский вредитель активизировался на Одесчине: "Никаких мер не принимается"

Как сообщала Politeka, не пускают без прививки: чиновники придумали наказание для невакцинированных на Одесчине

Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения