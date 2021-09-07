Листву в Одессе массово уничтожают прожорливые гусеницы
Нашествие вредителя показали очевидцы в местных Телеграм-каналах, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)
Речь идет о личинках американской белой бабочки, карантинном вредителе, занесенном в Одесскую область еще в 1966 году.
Эти гусеницы совсем не привередливы в пище, они пожирают более двухсот видов растений, а естественных врагов в нашей местности не имеют, поэтому быстро размножаются. Для развития гусеницы в бабочку нужна температура около 23-24 градусов и 40-45 дней.
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Также большое количество гусениц объясняют повышенной солнечной активностью. Обычно это происходит раз в 10-11 лет.
Для людей вредители не опасны, однако могут вызвать много эмоций, если начнут массово заползать в жилища.
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