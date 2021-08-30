Их очень много в этом году

Зеленые насаждения в Одесской области атаковали гусеницы американской бабочки

Прожорливые насекомые активизировались в этом году. Они уничтожают листву деревьев и кустов в Болграде. Об этом пишет местные сайт.

Американская белая бабочка – опасный карантинный вредитель, который ежегодно пожирает листья, что может привести к гибели растения. В основном гусеницы сидят на шелковицах, но не брезгуют и другой зеленью.

Сейчас в Болграде их очень много, однако никаких мер не принимается по борьбе с вредителями.

Кроме того, гусеница не только уничтожает зелень на деревьях и кустах, но и может вызывает аллергию у людей, оставляя на нашей коже след, похожий на термический ожог.

Отметим, что американская белая бабочка – бабочка из семейства Медведицы, карантинный вредитель плодовых культур. Гусеницы живут колониями, образуя большие паутинные гнезда, часто оплетая паутиной целые деревья.

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