Зеленые насаждения в Одесской области атаковали гусеницы американской бабочки
Прожорливые насекомые активизировались в этом году. Они уничтожают листву деревьев и кустов в Болграде. Об этом
Американская белая бабочка – опасный карантинный вредитель, который ежегодно пожирает листья, что может привести к гибели растения. В основном гусеницы сидят на шелковицах, но не брезгуют и другой зеленью.
Дженнифер Лопес поймали в объятиях Киркорова, Полякова позавидовала: "Реально так выглядит?"
Стихия накрыла Киев, затоплены метро и улицы: кадры с места происшествия
Горбунов покинул Украину без Осадчей и сыновей, что произошло: кадры из самолета
В МОЗ разрывают контракт на 12 миллионов доз вакцин: в чем причина
Мощный огонь охватил многоэтажку, слетелись пожарные: кадры ЧП в Киеве
Сейчас в Болграде их очень много, однако никаких мер не принимается по борьбе с вредителями.
Кроме того, гусеница не только уничтожает зелень на деревьях и кустах, но и может вызывает аллергию у людей, оставляя на нашей коже след, похожий на термический ожог.
Отметим, что американская белая бабочка – бабочка из семейства Медведицы, карантинный вредитель плодовых культур. Гусеницы живут колониями, образуя большие паутинные гнезда, часто оплетая паутиной целые деревья.
Напомним, что новый карантин введен на Одесчине: массовые очаги заражения на большой территории, детали
Как сообщала Politeka, не пускают без прививки: чиновники придумали наказание для невакцинированных на Одесчине
Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения