Одеситів попередили про можливе посилення карантину наступного тижня

Як заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, ситуація з коронавірусом в Україні стрімко посилюється і уникнути локдауну не вдасться. Про це Високопоставлений чиновник повідомив в ефірі українського телеканалу.

"У більшості областей України ситуація з коронавірусом погіршується і найближчим часом країна з "зеленої" зони карантину опиниться в "жовтій", де будуть введені додаткові обмеження на відвідування масових заходів і спортзалів", - розповів Кузін.

Санлікар зазначив, що "червоний" рівень карантину, а разом з ним і можливий локдаун, буде не раніше листопада.

При цьому, МОЗ зараз переглядає карантинні норми. До вакцинованих людей і бізнесу з вакцинованими співробітниками будуть застосовані менш жорсткі норми щодо карантину.

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Це призвело до того, що регіон вже два дні не відповідає зеленій зоні епідемічної небезпеки за рівнем госпіталізацій з COVID-19 або підозрою на нього.

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