Одеситів попередили про можливе посилення карантину наступного тижня
Як заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, ситуація з коронавірусом в Україні стрімко посилюється і уникнути локдауну не вдасться. Про це Високопоставлений чиновник
"У більшості областей України ситуація з коронавірусом погіршується і найближчим часом країна з "зеленої" зони карантину опиниться в "жовтій", де будуть введені додаткові обмеження на відвідування масових заходів і спортзалів", - розповів Кузін.
Санлікар зазначив, що "червоний" рівень карантину, а разом з ним і можливий локдаун, буде не раніше листопада.
Біда наздогнала 65-річну Ларису Доліну, її колеги розміщують кадри зі співачкою: "Я вас дуже прошу..."
Наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина здивувала кадрами зі спальні: "Коли я записала це відео, я зрозуміла..."
Переможниця "Холостяка" вийшла заміж, кадри з весілля: хто завоював серце фатальної красуні
Комарову зі "Світ навиворіт" довелося екстрено тікати за кордоном: "Кинули в кузов..."
Ксенія Мішина та Еллерт не змогли приховати правду про свої стосунки, Мережа кипить: "Саша, навіщо ці ігри"
При цьому, МОЗ зараз переглядає карантинні норми. До вакцинованих людей і бізнесу з вакцинованими співробітниками будуть застосовані менш жорсткі норми щодо карантину.
До цього ми повідомляли, що в Одеській області з кожним днем зростає кількість хворих на коронавірус
Це призвело до того, що регіон вже два дні не відповідає зеленій зоні епідемічної небезпеки за рівнем госпіталізацій з COVID-19 або підозрою на нього.
Нагадаємо, що на Одещині сотні нових випадків ковід-інфекції: скільки людей не змогли здолати хворобу
Як повідомляла Politeka, коронавірус атакує Одещину, тривожні дані МОЗ: "Не відповідають вимогам..."
Також Politeka писала, в Одесі з розмахом відзначили День міста, відео: жителі побоюються локдауна