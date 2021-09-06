Одесситов предупредили о возможном ужесточении карантина на следующей неделе

Как заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, ситуация с коронавирусом в Украине стремительно усугубляется и избежать локдауна не удастся. Об этом высокопоставленный чиновник сообщил в эфире украинского телеканала.

«В большинстве областей Украины ситуация с коронавирусом ухудшается и в ближайшее время страна из «зеленой» зоны карантина окажется в «желтой», где будут введены дополнительные ограничения на посещение массовых мероприятий и спортзалов», - рассказал Кузин.

Санврач отметил, что «красный» уровень карантина, а вместе с ним и возможный локдаун, будет не раньше ноября.

При этом, МОЗ сейчас пересматривает карантинные нормы. К вакцинированным людям и бизнесу с вакцинированными сотрудниками будут применены менее жесткие нормы относительно карантина.

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Это привело к тому, что регион уже два дня не соответствуют зеленой зоне эпидемической опасности по уровню госпитализаций с COVID-19 или подозрением на него.

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