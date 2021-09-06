В Одесі недбайливий батько втратив двох маленьких дітей під час прогулянки

Все сталося на вихідних у парку Перемоги, передає Politeka.net.

Як повідомили у Департаменті муніципальної безпеки, близько восьмої години вечора одесит натиснув на кнопку SOS, яку раніше встановили на "Острівці безпеки " в парку, повідомивши, що вийшов на прогулянку з 4-річними синами, а потім втратив їх з виду.

Муніципали тут же приступили до пошуків дітей.

Через п'ять хвилин знайшли першого хлопчика. Проте другий змусив усіх неабияк понервувати. Пошуки ускладнилися тим, що дитина на велосипеді, і таких було досить багато в той час в парку.

Його відшукали через 40 хвилин на вулиці Зоопарковій.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі батьки втратили дитину в натовпі під час свята.

24 серпня на День незалежності України до правоохоронців звернулися стривожені батьки і розповіли, що випустили свого 6-річного сина з виду, коли виходили з Грецького парку.

На пошуки хлопчика направили наряди поліції і Нацгвардії і незабаром розшукали дитину в натовпі біля пам'ятника Дюку.

Нагадаємо, що з горе-батьки кинули півторарічну дитину на пляжі в Одесі: "мати пішла купатися, а батько відійшов".

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