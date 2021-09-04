У курортному селищі Затока Одеської області пропали співробітники готелю
Чоловік і жінка покинули територію готелю, розташованого на вулиці Блакитній вдень, 2 вересня і не повернулися.
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У той же час пошуки 41-річної жінки тривають.
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У виданні зазначають, що на робочому місці залишилися всі особисті речі та документи зниклих.
Раніше ми повідомляли, що на території Хаджибейського лиману в Одеській області рибалка зловив дуже велику рибу, вона потягла його за собою, і він потонув.
Трагедія сталася вранці 1 вересня. У держслужбу повідомили, що чоловік потонув біля об'їзної дороги в Хаджибейському Лимані. Прибулі на місце події рятувальники дізналися у свідків, що чоловік вудив рибу.
Занадто велика риба зачепилася за риболовецький гачок, вона потягла чоловіка на дно. Він не зумів зберегти рівновагу, впав і потонув. Рятувальники обстежили прилеглу територію.
Нагадаємо, що на пляжі в Одеській області потонув чоловік:"не встигли врятувати".
Ще Politeka писала, що трагедія трапилася з чоловіком на пляжі в Одесі, відео: "відпочиваючим було байдуже".
Також Politeka повідомляла, 13-річна дівчинка загинула, рятуючи життя подруги: "зникла у воді"