В Одеській області третю добу шукають безслідно зниклого підлітка

Як пише Politeka.net, про зникнення неповнолітнього заявили на сайті Нацполіції регіону.

Повідомляється, що 15-річний житель Подольська Расим Смирнов, вийшов з дому ще 31 серпня і з тих пір про хлопця немає ніяких звісток.

У поліції дали прикмети зниклого хлопця.

На вигляд йому 15-18 років, має худорляву статуру, зріст близько 145-155 см, карі очі, волосся коротке темне. В останній раз, коли його бачили був одягнений в чорні штани і черевики, синю футболку.

Особливі прикмети: шрам від укусу собаки на грудях.

"Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, просять зателефонувати до чергової частини Подільського районного управління поліції за телефонами: (04862) 4-20-20, (050) 554-20-20 або" 102 " - йдеться в повідомленні поліції.



Раніше ми писали, в Одесі в приватному дитячому садку маленький вихованець розповів дорослим, що його побили.

Вихователька в дитячому садку вдарила дитину під час тихої години. Приводом для цього нібито стало те, що хлопчик заспівав.

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