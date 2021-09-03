В Одеській області третю добу шукають безслідно зниклого підлітка
Як пише Politeka.net, про зникнення неповнолітнього заявили на сайті Нацполіції регіону.
Повідомляється, що 15-річний житель Подольська Расим Смирнов, вийшов з дому ще 31 серпня і з тих пір про хлопця немає ніяких звісток.
У поліції дали прикмети зниклого хлопця.
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На вигляд йому 15-18 років, має худорляву статуру, зріст близько 145-155 см, карі очі, волосся коротке темне. В останній раз, коли його бачили був одягнений в чорні штани і черевики, синю футболку.
Особливі прикмети: шрам від укусу собаки на грудях.
"Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, просять зателефонувати до чергової частини Подільського районного управління поліції за телефонами: (04862) 4-20-20, (050) 554-20-20 або" 102 " - йдеться в повідомленні поліції.
Раніше ми писали, в Одесі в приватному дитячому садку маленький вихованець розповів дорослим, що його побили.
Вихователька в дитячому садку вдарила дитину під час тихої години. Приводом для цього нібито стало те, що хлопчик заспівав.
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