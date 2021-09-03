В Одесской области третье сутки ищут бесследно пропавшего подростка

Как пишет Politeka.net, об исчезновении несовершеннолетнего заявили на сайте Нацполиции региона.

Сообщается, что 15-летний житель Подольска Расим Смирнов, вышел из дома еще 31 августа и с тех пор о парне нет никаких известий.

В полиции дали приметы пропавшего парня.

На вид ему 15-18 лет, имеет худощавое телосложение, рост около 145-155 см, карие глаза, волосы короткие темные. В последний раз, когда его видели был одет в черные брюки и ботинки, синюю футболку.

Особые приметы: шрам от укуса собаки на груди.

«Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить в дежурную часть Подольского районного управления полиции по телефонам: (04862) 4-20-20, (050) 554-20-20 или «102»- говорится в сообщении полиции.



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