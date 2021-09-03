Хлопчик каже, що його вдарили вперше

В Одесі маленька дитина поскаржилася на те, що її била вихователька

Це сталося в одному з приватних дитячих садків"чомучки". Відео розмістила на своїй сторінці у Фейсбук мати хлопчика одеситка Ольга Родіонова, пишуть місцеві ЗМІ (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На відео хлопчик розповідає, що вихователька вдарила його двічі, тому що він не хотів спати і співав пісні під час тихої години.

Виховательці це не сподобалося, і вона вдарила його в голову і по щоці.

"Це був перший раз, коли мене вдарили", - каже дитина.

Мати хлопчика стверджує, що дитячий садок "прикриває" вихователя і відмовляється від розглядів справи. Також жінка відмовляється пройти поліграф, щоб дізнатися, чи сказав правду хлопчик.

"Садок всіляко заперечує будь-яке насильство, нас видалили з офгрупи саду, чистять пости, строчать позитивні відгуки з нових акаунтів, погрожують паблік судовими розглядами. Вихователь продовжує працювати з дітьми, як ні в чому не бувало», – розповіла мама хлопчика.

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