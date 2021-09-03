В Одесі маленька дитина поскаржилася на те, що її била вихователька
Це сталося в одному з приватних дитячих садків"чомучки". Відео розмістила на своїй сторінці у Фейсбук мати хлопчика одеситка Ольга Родіонова, пишуть місцеві
На відео хлопчик розповідає, що вихователька вдарила його двічі, тому що він не хотів спати і співав пісні під час тихої години.
Виховательці це не сподобалося, і вона вдарила його в голову і по щоці.
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"Це був перший раз, коли мене вдарили", - каже дитина.
Мати хлопчика стверджує, що дитячий садок "прикриває" вихователя і відмовляється від розглядів справи. Також жінка відмовляється пройти поліграф, щоб дізнатися, чи сказав правду хлопчик.
"Садок всіляко заперечує будь-яке насильство, нас видалили з офгрупи саду, чистять пости, строчать позитивні відгуки з нових акаунтів, погрожують паблік судовими розглядами. Вихователь продовжує працювати з дітьми, як ні в чому не бувало», – розповіла мама хлопчика.
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