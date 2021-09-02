В Одесі нетверезий таксист кинув свій автомобіль посеред проїжджої частини і хвалився, що нічого не боїться
Його помітили очевидці біля кінотеатру "Родина" на Молдаванці і зняли на камеру. Про це повідомляє телеграм-канал «Х. Одеса», передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Так, водій таксі Уклон зупинив автомобіль "Хюндай" посеред перехрестя, перекривши рух іншим машинам і вийшов покурити. Його неадекватна поведінка привернула увагу відвідувача кафе навпроти. Чоловік включив камеру і став записати розмову з таксистом, який, до того ж, занадто розбовтався.
"Я ж тому роблю свавілля, тому що знаю закони України",- каже таксист.
Пугачова на рибалці засвітила мішки під очима і юного супутника: "Галкіну заміна зростає"
Життя відомої актриси обірвалося незабаром після відходу чоловіка: трагічні подробиці
Вибух прогримів у багатоповерхівці, знайдено тіло ветерана АТО: кадри з місця НП
Переможець "Голосу країни" і його вагітна дівчина не можуть жити в подарованій квартирі: з'ясувалася причина
Андре Тан показав українкам, що буде в моді цієї осені: "На піку популярності"
Після цього очевидець викликав поліцейських.
Коли п'яний водій побачив копів, то швидко витягнув ключ з машини, заглушивши її, однак це йому мало допомогло. Поліцейські вивели таксиста і скрутили його.
Нагадаємо, що водій таксі з пасажиром протаранив дерево в Одесі, відео: що відомо про долю людей
Як повідомляла Politeka, трагічна ДТП під Одесою забрала життя трьох поліцейських, машина перекинулася: кадри з місця
Також Politeka повідомляла, таксисти влаштували розбірки в стилі 90 - х, відео