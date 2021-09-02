В Одесі нетверезий таксист кинув свій автомобіль посеред проїжджої частини і хвалився, що нічого не боїться

Його помітили очевидці біля кінотеатру "Родина" на Молдаванці і зняли на камеру. Про це повідомляє телеграм-канал «Х. Одеса», передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, водій таксі Уклон зупинив автомобіль "Хюндай" посеред перехрестя, перекривши рух іншим машинам і вийшов покурити. Його неадекватна поведінка привернула увагу відвідувача кафе навпроти. Чоловік включив камеру і став записати розмову з таксистом, який, до того ж, занадто розбовтався.

"Я ж тому роблю свавілля, тому що знаю закони України",- каже таксист.

Після цього очевидець викликав поліцейських.

Коли п'яний водій побачив копів, то швидко витягнув ключ з машини, заглушивши її, однак це йому мало допомогло. Поліцейські вивели таксиста і скрутили його.

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