В Одессе нетрезвый таксист бросил свой автомобиль посреди проезжей части и хвастался, что ничего не боится

Его заметили очевидцы возле кинотеатра «Родина» на Молдаванке и засняли на камеру. Об этом сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, водитель такси Уклон остановил автомобиль “Хюндай” посреди перекрестка, перекрыв движение другим машинам и вышел покурить. Его неадекватное поведение привлекло внимание посетителя кафе напротив. Мужчина включил камеру и стал записать разговор с таксистом, который, к тому же, слишком разболтался.

"Я же поэтому беспредельничаю, потому что знаю законы Украины",- говорит таксист.

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После этого очевидец вызвал полицейских.

Когда пьяный водитель увидел копов, то быстро вытащил ключ из машины, заглушив ее, однако это ему мало помогло. Полицейские вывели таксиста и скрутили его.

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