Разом з дощем в Одесу увірветься похолодання з Арктики

Холодний фронт принесе в Одесу дощі і поривчастий вітер, але це ще не всі неприємності. Відразу за ним на Одесу насуваються арктичні маси, які принесуть різке похолодання.

2 вересня погода буде по-справжньому осінньою в Одесі: похмуре небо і невеликі опади вранці і ввечері.

Підніметься штормовий північно-західний вітер, його пориви досягнуть 15-18 метрів в секунду.

В Одесі відчутно похолодає, температура вночі становитиме +14...+16 градусів, вдень +20 ... +22. Температура морської води складе + 22 + 23 градусів.

В Одеській області за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду, вранці і вдень 15-18 метрів в секунду.

Температура вночі становитиме + 12..+17 градусів, вдень буде не вище +22. В автошляхах області видимість хороша.

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