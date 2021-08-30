В Одесі продовжують боротьбу зі стихійними ринками

Не встигли комунальники знести квіткові лотки біля Привозу на вулиці Катерининській, як стало відомо про новий знесення.

ЗМІ пишуть, що стихійний ринок на перетині вулиць Філатова і Іцхака Рабіна теж приберуть. Вже підготовлено проект, згідно з яким територію облагородять: проїжджу частину відокремлять від тротуару парканом, а місце ринку вимостять плиткою і встановлять лавки.

Відзначається, що місцевих торговців вже поставили до відома.

Варто звернути увагу, що два роки тому в мерії спробували навести порядок на цьому стихійному ринку, проте безуспішно.

"Дістаються ножі, арматури, заточування. Так відстоюють свої права підприємці, які декларують себе як торговці продуктами з власного городу. Необхідно з'ясувати, що це і як? На якому городі вони апельсини і банани вирощують?» - скаржилися в мерії.

Нагадаємо, що одеситів засмутила реконструкція знаменитого ринку Призоз, кадри

Також ми писали, що в Одесі біля Привозу зносять МАФи, пригнали будівельну техніку: кадри того, що відбувається

Ще politeka повідомляла, після заворушень в Одесі затримано десятки людей, серед них Підлітки: що їм загрожує