В Одесі продовжують боротьбу зі стихійними ринками
Не встигли комунальники знести квіткові лотки біля Привозу на вулиці Катерининській, як стало відомо про новий знесення.
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Відзначається, що місцевих торговців вже поставили до відома.
Варто звернути увагу, що два роки тому в мерії спробували навести порядок на цьому стихійному ринку, проте безуспішно.
"Дістаються ножі, арматури, заточування. Так відстоюють свої права підприємці, які декларують себе як торговці продуктами з власного городу. Необхідно з'ясувати, що це і як? На якому городі вони апельсини і банани вирощують?» - скаржилися в мерії.
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