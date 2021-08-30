В Одессе продолжают борьбу со стихийными рынками
Не успели коммунальщики снести цветочные лотки у Привоза на улице Екатерининской, как стало известно о новом сносе.
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Отмечается, что местных торговцев уже поставили в известность.
Стоит обратить внимание, что два года назад в мэрии попытались навести порядок на этом стихийном рынке, однако безуспешно.
«Достаются ножи, арматуры, заточки. Так отстаивают свои права предприниматели, декларирующие себя как торговцы продуктами с собственного огорода. Необходимо выяснить, что это и как? На каком огороде они апельсины и бананы выращивают?» — жаловались в мэрии.
Напомним, что одесситов расстроила реконструкция знаменитого рынка Призоз, кадры
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