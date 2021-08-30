В Одессе продолжают борьбу со стихийными рынками

Не успели коммунальщики снести цветочные лотки у Привоза на улице Екатерининской, как стало известно о новом сносе.

СМИ пишут, что стихийный рынок на пересечении улиц Филатова и Ицхака Рабина тоже уберут. Уже подготовлен проект, согласно которому территорию облагородят: проезжую часть отделят от тротуара забором, а место рынка вымостят плиткой и установят скамейки.

Популярные статьи сейчас

Дженнифер Лопес поймали в объятиях Киркорова, Полякова позавидовала: "Реально так выглядит?"

Покойся с миром, маэстро: остановилось сердце Народного артиста Украины, детали несчастья

Беда случилась с возлюбленной "Холостяка" Заливако, красотка еле говорит: "Сильно болит..."

В Минобразования озвучили график каникул на 2021-2022 год, что известно: «переход на дистанционное обучение…»

Украинцам повысят выплаты до 50 тысяч: кому перепадут деньги
Показать еще

Отмечается, что местных торговцев уже поставили в известность.

Стоит обратить внимание, что два года назад в мэрии попытались навести порядок на этом стихийном рынке, однако безуспешно.

«Достаются ножи, арматуры, заточки. Так отстаивают свои права предприниматели, декларирующие себя как торговцы продуктами с собственного огорода. Необходимо выяснить, что это и как? На каком огороде они апельсины и бананы выращивают?» — жаловались в мэрии.

Напомним, что одесситов расстроила реконструкция знаменитого рынка Призоз, кадры

Также мы писали, что в Одессе возле Привоза сносят Мафы, пригнали строительную технику: кадры происходящего

Еще politeka сообщала, после беспорядков в Одессе задержаны десятки человек, среди них Подростки: что им грозит