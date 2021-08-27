П'ятниця, 27 серпня, ознаменується прохолодною і дощовою погодою в Одесі

На місто насувається ще один циклон, який змінить погоду в Одесу ввечері, передає Politeka.net.

Як повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, з раннього ранку і до середини дня переважатиме сонячна і суха погода, але ближче до вечора на Одесу знову обрушиться дощ.

В області можливі грози.

Вітер південно-східний, 7-12 метрів в секунду.

Температура вночі + 15 ... +17 градусів, вдень +24..+26. Температура морської води + 22 + 23 градусів.

По Одеській області стовпчик термометра покаже + 22 ... +27 вдень і не вище +17 градусів вночі.

На автошляхах області місцями туман, видимість 500-1000 м.

Раніше ми писали, в результаті потужної зливи 26 серпня в Одесі затоплені вулиці в різних частинах міста.

На проблемні ділянки виведена спецтехніка-36 одиниць і 270 співробітників комунальних служб. Також був підтоплений промринок" сьомий кілометр " за містом.

Нагадаємо, що рекордна злива накрила Одесу: вулиці пішли під воду, людей збивали потоки води

Ще Politeka писала, що стихія розбушувалася на Одещині, з'явилося відео: "Смерч, дощ і град"

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